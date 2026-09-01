Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Journées Européennes du Patrimoine Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane

La Cité Martyre Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le village martyr d’Oradour-sur-Glane sous un regard inédit, au cœur des enjeux de sa préservation. Accompagnés d’Élisabeth Perot, Architecte des Bâtiments de France et conservatrice du site, et de Vincent Bonnet, ingénieur du patrimoine, partez à la rencontre d’un chantier exceptionnel. Cette visite vous permettra de mieux comprendre les défis techniques, administratifs et financiers liés à la conservation de ce lieu de mémoire, propriété de l’État et classé Monument historique. Entre histoire, patrimoine et savoir-faire, découvrez les orientations qui guideront les futurs travaux destinés à préserver et transmettre ce site unique aux générations à venir. Une immersion passionnante dans les coulisses d’un patrimoine aussi précieux qu’émouvant. 4 créneaux de visites 14h, 15h, 16h et 17h. Durée de la visite 1h. .

La Cité Martyre Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 04 30

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du chantier du village martyr d’Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin