Informations pratiques

Eveil Musical Totems Pacé Jeudi 1 octobre, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.

Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.

Jeudi 1er octobre à 9h30 et à 10h30

A partir de 9 mois, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-01T11:30:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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