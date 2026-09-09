Eveil Musical, Totems, Pacé
jeudi 1 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Eveil Musical Jeudi 1 octobre, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:30:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00
Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.
Jeudi 1er octobre à 9h30 et à 10h30
A partir de 9 mois, sur inscription
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor. Animation
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