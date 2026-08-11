Eveil Musical Totems Pacé
jeudi 8 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Eveil Musical Totems Pacé Jeudi 8 octobre, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.
Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.
Jeudi 8 octobre à 9h30 et à 10h30
A partir de 9 mois, réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-08T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-08T11:30:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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