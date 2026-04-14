Eveil Musical, Totems, Pacé

Eveil Musical Jeudi 18 juin, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T09:30:00+02:00 – 2026-06-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T10:30:00+02:00 – 2026-06-18T11:30:00+02:00

Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.

Jeudi 18 juin à 9h30 et à 10h30

A partir de 9 mois, réservation conseillée

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor. Animation