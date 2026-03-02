Eveillez vos sens ! Comptoir des vignes Salins-les-Bains
Eveillez vos sens !
Comptoir des vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
2026-05-21
Expérience sensorielle extraordinaire en état de pleine conscience.
Dégustation de vins du Jura
En partenariat avec Estelle Guillaume, sophrologue à Arbois
Sur réservation, paiement à la réservation (à déduire de vos achats lors de la soirée).
L’alcool est à consommer avec modération.
Organisateur Comptoir des Vignes .
Comptoir des vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com
