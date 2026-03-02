Eveillez vos sens ! Comptoir des vignes Salins-les-Bains

Eveillez vos sens !

Comptoir des vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Expérience sensorielle extraordinaire en état de pleine conscience.

Dégustation de vins du Jura

En partenariat avec Estelle Guillaume, sophrologue à Arbois

Sur réservation, paiement à la réservation (à déduire de vos achats lors de la soirée).

L’alcool est à consommer avec modération.

Organisateur Comptoir des Vignes .

Comptoir des vignes 2 Place Aubarède Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com

