Événement autour d’Octobre Rose Maison des associations Aurec-sur-Loire
samedi 17 octobre 2026 · Maison des associations · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Événement autour d’Octobre Rose
Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le groupement d’animation local aurécois vous propose un événement pour Octobre Rose.
.
Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gala.gala@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The local community group in Aur%E9cois is hosting an event for Pink October.
L’événement Événement autour d’Octobre Rose Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
- Club de lecture Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air En fanfare Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire poulet rôti et animation musicale par Sandy Berger Place des hêtres Aurec-sur-Loire 31 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec C’est idiot mais ça colle à la peau Aurec-sur-Loire 31 juillet 2026