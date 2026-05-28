Événement autour d’Octobre Rose Maison des associations Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Événement autour d’Octobre Rose

Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le groupement d’animation local aurécois vous propose un événement pour Octobre Rose.

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Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gala.gala@sfr.fr

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English :

The local community group in Aur%E9cois is hosting an event for Pink October.

L’événement Événement autour d’Octobre Rose Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène