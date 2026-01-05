Événement Contes des Origines Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Événement Contes des Origines

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Dans le cadre de l’événement La Science se livre , plongez dans les Contes des origines de la Terre et de l’Humanité , un voyage fascinant où mythes fondateurs et voix anciennes racontent la naissance du monde.

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English : Événement Contes des Origines

As part of the event ‘Science Takes the Floor’, dive into the ‘Tales of the Origins of the Earth and Humanity’, a fascinating journey where founding myths and ancient voices tell the story of the world’s birth.

