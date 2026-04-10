Evénement la Bergerie De l’oral à l’écrit Moutier-d’Ahun
Evénement la Bergerie De l’oral à l’écrit Moutier-d’Ahun samedi 30 mai 2026.
Moutier-d’Ahun
Evénement la Bergerie De l’oral à l’écrit
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Conférence et lectures organisées autour des contes avec Jean-Guy SOUMY et Murielle RICHER
Les contes nous accompagnent au long de notre existence et façonnent nos imaginaires. Ils constituent, souvent, la première rencontre de l’enfant avec le récit. Murielle Richer et Jean-Guy Soumy proposent un échange sur leurs expériences respectives de conteur et de romancier. Dans le cadre de ce dialogue, Murielle Richer interprétera un conte traditionnel tandis qu’un conte limousin, réécrit par Jean-Guy Soumy, sera lu.
Jean-Guy Soumy présentera son dernier ouvrage les Contes en Limousin . .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Evénement la Bergerie De l’oral à l’écrit
L’événement Evénement la Bergerie De l’oral à l’écrit Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme
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