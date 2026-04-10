Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Evénement la Bergerie Presentation de l ouvrage sur Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun

Evénement la Bergerie Presentation de l ouvrage sur Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun

Evénement la Bergerie Presentation de l ouvrage sur Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun vendredi 12 juin 2026.

Adresse : La Bergerie

Ville : 23150 Moutier-d'Ahun

Département : Creuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Moutier-d’Ahun

Evénement la Bergerie Presentation de l’ouvrage sur Marc VAUGELADE

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Rencontre et Conférence à plusieurs voix Guy Avizou, Christophe Moreigne et Sylvie Vaugelade Aucouturier présenteront l’ouvrage.
Suite à la publication des Mémoires de Marc Vaugelade par l’ARROC (Association pour la Recherche sur la Résistance et l’Occupation dans la Creuse).   .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50  labergerie.sama@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evénement la Bergerie Presentation de l’ouvrage sur Marc VAUGELADE

L’événement Evénement la Bergerie Presentation de l’ouvrage sur Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Moutier-d'Ahun (Creuse)