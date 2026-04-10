Moutier-d’Ahun

Evénement la Bergerie Presentation de l’ouvrage sur Marc VAUGELADE

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Rencontre et Conférence à plusieurs voix Guy Avizou, Christophe Moreigne et Sylvie Vaugelade Aucouturier présenteront l’ouvrage.

Suite à la publication des Mémoires de Marc Vaugelade par l’ARROC (Association pour la Recherche sur la Résistance et l’Occupation dans la Creuse). .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Evénement la Bergerie Presentation de l’ouvrage sur Marc VAUGELADE

L’événement Evénement la Bergerie Presentation de l’ouvrage sur Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest