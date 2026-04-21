Moutier-d’Ahun

La Festive

La Métive Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 11:00:00

fin : 2026-06-28 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Festival pluridisciplinaire, artistes internationaux. Exposition, cirque, théâtre, danse, ateliers pour petits et grands, projections… Festival familial et convivial

Programmation précise à venir sur le site de La Métive. .

La Métive Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 89 76 lametive@lametive.fr

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English : La Festive

L’événement La Festive Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest