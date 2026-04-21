La Festive Moutier-d’Ahun
La Festive Moutier-d’Ahun vendredi 26 juin 2026.
Moutier-d’Ahun
La Festive
La Métive Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-28 00:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Festival pluridisciplinaire, artistes internationaux. Exposition, cirque, théâtre, danse, ateliers pour petits et grands, projections… Festival familial et convivial
Programmation précise à venir sur le site de La Métive. .
La Métive Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 89 76 lametive@lametive.fr
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English : La Festive
L’événement La Festive Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest
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