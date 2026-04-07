Exposition la Bergerie Langages Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Langages Moutier-d’Ahun samedi 23 mai 2026.
Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Langages
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
LANGAGES 2026
EXPOSITION DES OEUVRES DES AMIS DE LA BERGERIE sur les thèmes suivants
l’Univers du conte, et George Sand
Vernissage de l’exposition avec tous les artistes le vendredi 22 Mai à 18h30 .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition la Bergerie Langages
L’événement Exposition la Bergerie Langages Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Moutier-d'Ahun (Creuse)
- Circuit Pédestre N°15 CC « Sur les pas des moines et des seigneurs » Moutier-d’Ahun Creuse 1 mai 2026
- Evénement la Bergerie De l’oral à l’écrit Moutier-d’Ahun 30 mai 2026
- Exposition la Bergerie Exposition en extérieur Moutier-d’Ahun 1 juin 2026
- Exposition la Bergerie Voyages Moutier-d’Ahun 4 juin 2026
- Evénement la Bergerie Presentation de l ouvrage sur Marc VAUGELADE Moutier-d’Ahun 12 juin 2026