Moutier-d’Ahun

Exposition la Bergerie Langages

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

LANGAGES 2026

EXPOSITION DES OEUVRES DES AMIS DE LA BERGERIE sur les thèmes suivants

l’Univers du conte, et George Sand

Vernissage de l’exposition avec tous les artistes le vendredi 22 Mai à 18h30 .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition la Bergerie Langages

L’événement Exposition la Bergerie Langages Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest