Moutier-d’Ahun

Exposition la Bergerie Voyages

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 15:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Exposition des oeuvres de Rudiger SCHAFER

Rüdiger Schäfer invite à un voyage à travers l‘inconnu, le subconscient et surtout le temps. Les contemplateurs peuvent le suivre en découvrant leur propre chemin d’approche dans des nouveaux espaces à l’intérieur des tableaux et des objets.

Vernissage de l’exposition le jeudi 4 Juin à 18h30. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Exposition la Bergerie Voyages

L’événement Exposition la Bergerie Voyages Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest