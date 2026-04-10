Exposition la Bergerie Exposition en extérieur Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Exposition en extérieur Moutier-d’Ahun lundi 1 juin 2026.
Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Exposition en extérieur
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 15:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Exposition d’une oeuvre de François Xavier ROUX.
Oiseaux oeuvre en céramique, grès et acier de François Xavier ROUX .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Exposition la Bergerie Exposition en extérieur
L’événement Exposition la Bergerie Exposition en extérieur Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Creuse Sud Ouest
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