Moutier-d’Ahun

Exposition la Bergerie Exposition en extérieur

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 15:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Exposition d’une oeuvre de François Xavier ROUX.

Oiseaux oeuvre en céramique, grès et acier de François Xavier ROUX .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Exposition la Bergerie Exposition en extérieur

L’événement Exposition la Bergerie Exposition en extérieur Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Creuse Sud Ouest