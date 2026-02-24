?? Événement Les Fastes de la Gastronomie Médiévale Sully-sur-Loire

?? Événement Les Fastes de la Gastronomie Médiévale

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 13:30:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Le dimanche 20 décembre 2026, le Château de Sully-sur-Loire vous invite à une immersion sensorielle au cœur des banquets du Moyen Âge. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, découvrez comment l’on recevait et ce que l’on dégustait à la table des seigneurs.

Une immersion dans la Grande Salle Basse

Pour cette journée exceptionnelle, la Grande Salle Basse retrouve sa vocation première celle où grouillaient nombre de serviteurs pour préparer les banquets et les festins du seigneur. Une table de banquet y sera dressée dans les règles de l’art, vous offrant un aperçu visuel saisissant du faste médiéval. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

On Sunday December 20, 2026, the Château de Sully-sur-Loire invites you to a sensory immersion into the heart of medieval banqueting. As the festive season approaches, discover how people entertained and what they tasted at the table of the lords.

