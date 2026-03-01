Événement Les Journées des Sorciers Sully-sur-Loire

Événement Les Journées des Sorciers

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-10-30 13:30:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre 2026, l’atmosphère du Château de Sully-sur-Loire bascule dans le fantastique. Pour clôturer les vacances en beauté, nos salles historiques ne seront plus tout à fait les mêmes…

Une rencontre avec l’étrange

Au détour d’un couloir, sous les voûtes du donjon ou dans le secret de la chapelle, venez à la rencontre de nos sorciers. Surgis du passé ou de légendes lointaines, ces étranges personnages investissent le parcours de visite pour vous surprendre, vous intriguer et, qui sait, vous ensorceler !

Que vous soyez un aventurier courageux ou un visiteur prudent, laissez-vous porter par cette déambulation interactive. Entre sortilèges, récits mystérieux et rencontres insolites, les pierres du château résonnent d’une magie nouvelle. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

From Friday, October 30 to Sunday, November 1, 2026, the atmosphere at the Château de Sully-sur-Loire is transformed into one of fantasy. To round off the vacations in style, our historic rooms will never be quite the same again…

