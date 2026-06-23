Événement Paléopolis Exploration diurne & nocturne Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat
Événement Paléopolis Exploration diurne & nocturne Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat mercredi 15 juillet 2026.
Gannat
Événement Paléopolis Exploration diurne & nocturne
Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
PALEOPOLIS se transforme en un univers magique baigné de lumière et de sons, dès la tombée de la nuit et jusqu’à 23h00 ! Promenez-vous le long des sentiers illuminés et laissez-vous guider par la magie des lumières !
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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com
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English :
PALEOPOLIS is transformed into a magical world bathed in light and sound, from dusk until 11:00 pm! Stroll along the illuminated paths and let the magic of the lights guide you!
L’événement Événement Paléopolis Exploration diurne & nocturne Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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