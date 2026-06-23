Événement Paléopolis Exploration nocturne Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat
Événement Paléopolis Exploration nocturne Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat mercredi 15 juillet 2026.
Gannat
Événement Paléopolis Exploration nocturne
Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
PALEOPOLIS se transforme en un univers magique baigné de lumière et de sons, dès la tombée de la nuit et jusqu’à 23h00 ! Promenez-vous le long des sentiers illuminés et laissez-vous guider par la magie des lumières !
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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com
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English :
PALEOPOLIS is transformed into a magical world bathed in light and sound, from dusk until 11:00 pm! Stroll along the illuminated paths and let the magic of the lights guide you!
L’événement Événement Paléopolis Exploration nocturne Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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