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Événement Paléopolis Exploration nocturne Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat

Événement Paléopolis Exploration nocturne Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Paléopolis, la colline aux dinosaures
Adresse
Lieu-dit Chazoux Route de Bègues
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Tarif

Gannat

Événement Paléopolis Exploration nocturne

Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15

PALEOPOLIS se transforme en un univers magique baigné de lumière et de sons, dès la tombée de la nuit et jusqu’à 23h00 ! Promenez-vous le long des sentiers illuminés et laissez-vous guider par la magie des lumières !
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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00  contact@paleopolis-parc.com

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English :

PALEOPOLIS is transformed into a magical world bathed in light and sound, from dusk until 11:00 pm! Stroll along the illuminated paths and let the magic of the lights guide you!

L’événement Événement Paléopolis Exploration nocturne Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule

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