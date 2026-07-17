Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Évènement sans titre Mardi 18 août, 19h30 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T19:30:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T19:30:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Avant-première