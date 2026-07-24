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Événement TSHOW ! AMNEVILLE Rue des artistes Amnéville

dimanche 20 décembre 2026 · Rue des artistes · Amnéville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue des artistes
Adresse
Galaxie Amnéville
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
49 Tarif de base plein tarif

Amnéville

Événement TSHOW ! AMNEVILLE

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-20

Venez découvrir le TSHOW! Un spectacle inédit qui casse les codes du tennis de table traditionnel avec une expérience immersive pensée comme un véritable show live. Matchs de haut niveau, DJ, speaker, animations, une énergie digne des plus grands rassemblements sportifs !Tout public
49  .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 1 80 87 46 45  info@tshow.fr

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English :

Come discover the TSHOW! A one-of-a-kind show that breaks the mold of traditional table tennis with an immersive experience designed to feel like a true live show. Top-level matches, a DJ, an announcer, entertainment—and an energy level worthy of the biggest sporting events!

L’événement Événement TSHOW ! AMNEVILLE Amnéville a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION AMNEVILLE

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