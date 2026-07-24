Événement TSHOW ! AMNEVILLE Rue des artistes Amnéville
dimanche 20 décembre 2026 · Rue des artistes · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Événement TSHOW ! AMNEVILLE
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Venez découvrir le TSHOW! Un spectacle inédit qui casse les codes du tennis de table traditionnel avec une expérience immersive pensée comme un véritable show live. Matchs de haut niveau, DJ, speaker, animations, une énergie digne des plus grands rassemblements sportifs !Tout public
49 .
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 1 80 87 46 45 info@tshow.fr
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English :
Come discover the TSHOW! A one-of-a-kind show that breaks the mold of traditional table tennis with an immersive experience designed to feel like a true live show. Top-level matches, a DJ, an announcer, entertainment—and an energy level worthy of the biggest sporting events!
L’événement Événement TSHOW ! AMNEVILLE Amnéville a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION AMNEVILLE
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