Événement TSHOW ! AMNEVILLE Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Événement TSHOW ! AMNEVILLE

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Venez découvrir le TSHOW! Un spectacle inédit qui casse les codes du tennis de table traditionnel avec une expérience immersive pensée comme un véritable show live. Matchs de haut niveau, DJ, speaker, animations, une énergie digne des plus grands rassemblements sportifs !Tout public

49 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 1 80 87 46 45 info@tshow.fr

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English :

Come discover the TSHOW! A one-of-a-kind show that breaks the mold of traditional table tennis with an immersive experience designed to feel like a true live show. Top-level matches, a DJ, an announcer, entertainment—and an energy level worthy of the biggest sporting events!

L’événement Événement TSHOW ! AMNEVILLE Amnéville a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION AMNEVILLE