Evgeny Kissin, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 11 février 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Evgeny Kissin Jeudi 11 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:55:00+01:00
Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:55:00+01:00
Piano
À quelques semaines du bicentenaire de la mort de Beethoven, Evgeny Kissin – l’un des pianistes les plus électrisants de la scène mondiale – propose un récital consacré tout entier au compositeur. De Beethoven, Kissin a enregistré tous les concertos pour piano ; mais il a prévu de consacrer son année 2027 aux trios avec piano ainsi qu’aux œuvres pour piano solo, qu’il connaît évidemment sur le bout des doigts depuis plusieurs dizaines d’années. La toute première sonate du compositeur, déjà pleine d’impétuosité, et la Treizième, en quatre mouvements enchaînés qui culminent dans l’Allegro vivace final, introduisent lors de ce concert aux Variations Diabelli. Dans un intervalle de quatre ans, Beethoven construit patiemment un véritable monument en travaillant sur la structure, les harmonies et les détails d’un thème, dû à l’éditeur Diabelli, qu’il jugeait plutôt pauvre. Le compositeur considérait ces 33 pièces comme des « transformations », des Veränderungen, comme les appelle le titre, plutôt que comme des variations à proprement parler. Écrit après les 32 sonates, le recueil couronne son corpus pianistique.
Avec le soutien d’Élisabeth Wilmers
Programme
Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano n° 1 en fa mineur op. 2 n° 1
Sonate pour piano n° 13 en mi bémol majeur op. 27 n° 1
Variations Diabelli
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-evgeny-kissin-86761 »}]
Ludwig van Beethoven
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