Evidences inconnues + DJ set La Scandaleuse, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Evidences inconnues + DJ set La Scandaleuse 9 et 10 mars 2027 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T21:20:00+01:00

Fin : 2027-03-10T20:00:00+01:00 – 2027-03-10T21:20:00+01:00

AAH ! LES DÉFERLANTES !, FESTIVAL DÉDIÉ À LA FRANCOPHONIE DU 9 AU 20 MARS 2027

Bienvenue dans le monde magique d’Évidences inconnues. Fidèles héritiers du surréalisme belge, le maestro international de l’illusion Kurt Demey et son complice, le contrebassiste Joris Vanvinckenroye, façonnent un paysage sonore et poétique qui interroge la part du hasard… Ou celle de la destinée ! Un ballet de métronomes, une scie musicale espiègle, une colonne à dés, un plateau de jeu grandeur nature…

Et si les choses n’étaient pas toujours ce qu’elles semblent être ? Même les plus cartésiens repartiront troublés dans leur certitude.

Un vertige entre hasard, doute et stupéfaction.

« Le drôle de duo surprend et épate et plonge le public dans un moment hors du temps. L’impossible devient possible. Et toujours incroyable. »

Le Figaro

Écriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie : Kurt Demey, Conception, musique et interprétation : Joris Vanvinckenroye, Dramaturgie : Frederika Del Nero, Interprétation (en alternance) : Benjamin Mouchette, Frederika Del Nero, Cédric Coomans, Peter Michel

+ DJ Set La Scandaleuse

Terminez cette soirée d’ouverture sur la scène avec la Scandaleuse !

Du rock garage au post-punk, de la psyché aux raretés d’avant les années 50, de la folk aux musiques électroniques, sur scène, La Scandaleuse ne mixe pas : elle embrase.

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 magie mentalisme

Aline Weltjens