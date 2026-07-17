Evil Dead, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
dimanche 1 novembre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Evil Dead Dimanche 1 novembre, 01h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-01T01:30:00+01:00 – 2026-11-01T02:55:00+01:00
Fin : 2026-11-01T01:30:00+01:00 – 2026-11-01T02:55:00+01:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=J22MV »}]
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