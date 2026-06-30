EVO FRANCE 2026 Parvis de l’Europe Nice
vendredi 9 octobre 2026 · Parvis de l'Europe · Nice
Informations pratiques
Nice
EVO FRANCE 2026
Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
L’EVO, fondé en 2002, est aujourd’hui reconnu comme la plus prestigieuse compétition de jeux de combat au monde. Son édition 2024 à Las Vegas a rassemblé plus de 10 000 compétiteurs, confirmant un engouement croissant pour ce genre historique de l’esport.
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Parvis de l’Europe Palais des Expositions Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : EVO FRANCE 2026
Founded in 2002, EVO is now recognized as the most prestigious fighting game competition in the world. Its 2024 edition in Las Vegas brought together more than 10,000 competitors, confirming a growing enthusiasm for this historic esports genre.
L’événement EVO FRANCE 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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