Evolution architecturale de Megève au XXe siècle, Office de tourisme de Megève, Megève

Informations pratiques

Evolution architecturale de Megève au XXe siècle Samedi 17 octobre, 10h00 Office de tourisme de Megève Haute-Savoie

A partir de 8 ans. Nombre de place limité. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Du paisible village montagnard à la station de ski internationale, le visage de Megève n’a eu de cesse de se transformer depuis le développement du tourisme au début du XXe siècle. Des besoins nouveaux arrivent et font naitre de nouvelles problématiques liées aux déplacements, à l’habitat et aux activités. Ce formidable élan économique, sociétal et culturel s’est traduit par une évolution spectaculaire du paysage architectural.

Le parcours de la visite prendra la forme d’un voyage dans le temps : partant de la ferme traditionnelle, nous nous laisserons guider par les bâtiments témoins des différentes époques et revisiterons bien sur l’œuvre d’Henry Jacques Le Même, pionnier de talent qui a marqué le paysage mégevan de son tempérament moderne et raffiné.

Office de tourisme de Megève Rue Charles Socquet 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 27 28 https://www.megeve-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 30 48 40 »}] L’office de tourisme se trouve dans l’ancienne « Maison des Frères », école de garçon créée par le curé Ambroise Martin qui avait fait l’acquisition du bâtiment en 1833. en 1843, elle est dotée d’un clocheton. Endommagée par un incendie en 1858, la remise en état de la maison prendra plusieurs année. A sa mort en 1863, le Père Ambroise Martin lègue la Maison des frères à l’évêque. En 1907, les écoles congrégationnistes ferment. Les bâtiments de la « Maison des frères » et de la « Maison des Sœurs » (l’école des filles) sont vendus aux Communes de Megève et Demi-Quartier. La Maison des Frères sera par la suite transformé en office de tourisme. L’office de tourisme est situé au coeur du village dans la zone piétonne. Un parking souterrain et un rail à vélo se trouvent à proximité.

Du paisible village montagnard à la station de ski internationale, le visage de Megève n’a eu de cesse de se transformer depuis le développement du tourisme au début du XXe siècle. Des besoins et de …

© Collection privée