Excel : présentation et mise en forme, QuentinWeb, Saint-Quentin
Excel : présentation et mise en forme, QuentinWeb, Saint-Quentin mardi 28 avril 2026.
Excel : présentation et mise en forme 28 et 30 avril QuentinWeb Aisne
Gratuit, sur inscription. Nombre de participants : 6
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00
Premiers pas en tableur : présentation du logiciel, gestion des feuilles d’un classeur, sélections, poignée de recopie, création et mise en forme de tableau, filtres et tris.
QuentinWeb 53 rue Henri Dunant 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 06 32 20 »}]
Que vous souhaitiez découvrir le tableur ou reprendre les bases de ce logiciel de bureautique, assistez à notre premier module de formation sur Excel.
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