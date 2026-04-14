Excel : présentation et mise en forme, QuentinWeb, Saint-Quentin

Excel : présentation et mise en forme 28 et 30 avril QuentinWeb Aisne

Gratuit, sur inscription. Nombre de participants : 6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Premiers pas en tableur : présentation du logiciel, gestion des feuilles d’un classeur, sélections, poignée de recopie, création et mise en forme de tableau, filtres et tris.

QuentinWeb 53 rue Henri Dunant 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 06 32 20 »}]

Que vous souhaitiez découvrir le tableur ou reprendre les bases de ce logiciel de bureautique, assistez à notre premier module de formation sur Excel.