Exclusif : Visite guidée + concert, Centre tchèque de Paris, Paris

Exclusif : Visite guidée + concert Jeudi 16 avril, 18h00 Centre tchèque de Paris Paris

Plein tarif : 15€ Tarif réduit : 10€ , réservation sur Eventbrite :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Dans le cadre du programme accompagnant l’exposition Pixels et poétique, nous organisons, en parallèle au concert du Zemlinsky Quartet, une visite guidée de l’exposition. Venez passer un moment riche en culture !

Fondé en 1994 en tant que groupe étudiant, le Quatuor Zemlinsky est devenu un représentant très apprécié de la tradition tchèque des quatuors à cordes. Il a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux et participé à plusieurs masterclass. Parmi les récentes prestations importantes du Quatuor Zemlinsky, citons le Wigmore Hall de Londres, la Cité de la Musique à Paris, la Bibliothèque du Congrès…

Pixels et poétique : Sudek, Funke et l’impact des nouvelles technologies sur la photographie connecte la pratique photographique analogique de l’entre-deux-guerres à l’esthétique visuelle de l’ère numérique. Les visiteurs profiteront de cette opportunité unique pour tenter de comparer et de comprendre deux siècles d’évolution de l’image : des traces tangibles de la lumière jusqu’aux représentations synthétiques générées par l’intelligence artificielle.

Nous vous attendons nombreux !

Centre tchèque de Paris 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0)1 53 73 00 22 https://paris.czechcentres.cz/fr/ https://www.eventbrite.fr/o/centre-tcheque-de-paris-113466436851 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/concert-du-zemlinsky-quartet-tickets-1984879971426?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] Le Centre tchèque de Paris est un institut culturel situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6ᵉ arrondissement. Il fait rayonner la culture tchèque en France à travers des expositions, concerts, conférences, lectures, cours de tchèque et bien plus encore. Il fait partie d’un réseau international de 26 Centres tchèques présents sur 4 continents.

Nous vous offrons une opportunité exclusive : l’entrée à la visite gratuite avec votre billet pour le concert du Zemlinsky Quartet ! concer visite guidée

ccparis