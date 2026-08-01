Excursion à Lourdes CAPVERN Capvern

Informations pratiques

Capvern

Excursion à Lourdes

CAPVERN 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Excursion en minibus à Lourdes. Visite libre sur place.

Départ à 14h de la Place de l’Office de Tourisme Retour vers 19h00 à Capvern les Bains.

Tarif 20€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.

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CAPVERN 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 animation@capvern-animation.fr

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English :

Minibus excursion to Lourdes. Self-guided tour on site.

Departure at 2:00 p.m. from the Tourist Office Square—Return around 7:00 p.m. to Capvern-les-Bains.

Price: 20? Reservations required at 07 86 28 51 46.

L’événement Excursion à Lourdes Capvern a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65