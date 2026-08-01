UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capvern

Excursion à Lourdes CAPVERN Capvern

vendredi 28 août 2026 · CAPVERN · Capvern

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
CAPVERN
Adresse
300 rue des thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Tarif de base plein tarif

Capvern

Excursion à Lourdes

CAPVERN 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Excursion en minibus à Lourdes. Visite libre sur place.
Départ à 14h de la Place de l’Office de Tourisme Retour vers 19h00 à Capvern les Bains.
Tarif 20€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.
  .

CAPVERN 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46  animation@capvern-animation.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Minibus excursion to Lourdes. Self-guided tour on site.
Departure at 2:00 p.m. from the Tourist Office Square—Return around 7:00 p.m. to Capvern-les-Bains.
Price: 20? Reservations required at 07 86 28 51 46.

L’événement Excursion à Lourdes Capvern a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Capvern (Hautes-Pyrénées)