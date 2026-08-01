Visite de la Maison Souloum CAPVERN LES BAINS Capvern
jeudi 27 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Visite de la Maison Souloum
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Visite producteur élevage de porc noir de Bigorre.
Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Farm tour: Bigorre Black Pig Farm.
Reservations by text message only: 07 86 28 51 46
L’événement Visite de la Maison Souloum Capvern a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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