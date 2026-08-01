Visite de la Maison Souloum CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Visite de la Maison Souloum

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Visite producteur élevage de porc noir de Bigorre.

Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Farm tour: Bigorre Black Pig Farm.

Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Visite de la Maison Souloum Capvern a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65