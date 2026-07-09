Excursion Allauch Sur les traces de Marcel Pagnol Parking Savine Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Excursion Allauch Sur les traces de Marcel Pagnol

Mercredi 7 octobre 2026 de 8h45 à 17h30.

Départ du parking Savine à Gardanne à 8h45 (rendez-vous 15mn avant) // Retour vers 17h15. Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 08:45:00

fin : 2026-10-07 17:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Une journée complète pour découvrir Allauch autrement, entre les paysages chers à Marcel Pagnol, histoire locale et patrimoine provençal.

Au programme



La matinée débutera par une balade guidée de 2 heures dans les collines d’Allauch, accompagnée d’un guide-conférencier, véritable encyclopédie à lui seul sur l’histoire et le patrimoine du territoire. Vous partirez sur les traces de la propriété Luc, lieu emblématique ayant servi de décor aux tournages du Château de ma mère et de La Gloire de mon père, les célèbres œuvres de Marcel Pagnol. Au fil de la balade, votre guide vous fera découvrir les paysages, les anecdotes et les lieux qui ont marqué l’univers de l’écrivain et cinéaste provençal.



À l’issue de cette promenade, vous rejoindrez le centre du village d’Allauch pour un déjeuner au restaurant.



L’après-midi sera consacré à la découverte du patrimoine d’Allauch avec la Maison du Tourisme de la ville. Vous profiterez d’une visite guidée du vieux village, de ses ruelles et de son patrimoine, avant de terminer la découverte à la chapelle, offrant un dernier témoignage du riche patrimoine du village.



Difficulté de marche *** (difficile) / L’excursion nécessite le port de chaussures de marche adaptées, le chemin menant à la propriété étant caillouteux



L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas de réactions allergiques ou de désagréments liés à la consommation des produits du menu. Il incombe aux participants de signaler, avant toute réservation ou participation, toute allergie ou intolérance alimentaire connue. La consommation d’alcool doit être effectuée avec modération. Merci de votre compréhension



Inscriptions à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou

en ligne sur notre site internet www.tourisme-gardanne.fr (rubrique Billetterie) .

Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

A full day to discover Allauch in a different light, exploring the landscapes dear to Marcel Pagnol, local history, and Provençal heritage.

L’événement Excursion Allauch Sur les traces de Marcel Pagnol Gardanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Gardanne