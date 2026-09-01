Forum des associations avenue du 8 mai 45 Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Forum des associations

Samedi 12 septembre 2026 de 10h à 17h. avenue du 8 mai 45 Halle Léo Ferré Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La ville de Gardanne organise son traditionnel Forum des Associations le samedi 12 septembre de 10h à 17h.

Rencontre annuelle du public et des associations de la ville.

Sport, culture, loisirs, solidarité… de nombreuses associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités, échanger avec vous et vous donner envie de vous engager ou de partager de nouvelles passions.



Des démonstrations auront lieu toute la journée, sur scène et dans des espaces sportifs aménagés pour l’occasion.



Renseignements au service Culture et Vie associative au 04 42 65 77 00 .

avenue du 8 mai 45 Halle Léo Ferré Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00

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English :

The town of Gardanne is hosting its traditional Associations Fair on Saturday, September 12, from 10 a.m. to 5 p.m.

This is an annual event bringing together the public and the town’s associations.

L’événement Forum des associations Gardanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Gardanne