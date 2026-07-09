Excursion Fête de l’âne Allauch Départ Parking Savine Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Excursion Fête de l’âne Allauch

Dimanche 15 novembre 2026 de 9h45 à 17h30.

Départ du parking Savine à Gardanne à 9h45 (rendez-vous 15mn avant)

Retour vers 17h30. Départ Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 09:45:00

fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Partez à la découverte d’Allauch à l’occasion de la traditionnelle Fête de l’âne, une manifestation incontournable qui célèbre les traditions et le patrimoine provençaux dans une ambiance conviviale et festive.

La journée débutera par une découverte du patrimoine d’Allauch avec la visite du Moulin Louis Ricard, emblématique du village et témoin de son histoire.

En parallèle, un second groupe partira à la découverte de la confiserie Au Royaume des Abeilles, pour découvrir l’univers de la fabrication des douceurs et spécialités proposées par la maison.

Une fois les deux visites terminées, les groupes échangeront leurs activités afin que chacun puisse profiter des deux découvertes.



Le déjeuner et l’après-midi seront ensuite placés sous le signe de la liberté avec un quartier libre pour profiter pleinement de la Fête de l’âne.

Vous pourrez flâner dans les rues d’Allauch, découvrir les nombreuses animations et vous imprégner de l’ambiance chaleureuse de cette manifestation, parfaite pour petits et grands.



Une belle occasion de profiter d’une journée festive au cœur des traditions provençales, à votre rythme.



Difficulté de marche * (facile)



Inscriptions à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou

en ligne sur notre site internet www.tourisme-gardanne.fr (rubrique Billetterie) .

Départ Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

Come discover Allauch during the traditional Fête de l’âne, a must-see event that celebrates Provençal traditions and heritage in a warm and festive atmosphere.

L’événement Excursion Fête de l’âne Allauch Gardanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Gardanne