Excursion marché de Noël de Bern parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion marché de Noël de Bern
Début : 2026-12-05 07:00:00
2026-12-05
Départ 7h00 parking du cimetière
Arrivée vers 11h temps libre déjeuner libre départ vers 17h30
Durant la période de l’avent, l’odeur de pain d’épices, d’amandes grillées et de caramel flotte dans les rues et les ruelles de Bern décorées pour les fêtes. Des marchés de Noël lumineux et bars hivernaux temporaires de la vieille ville, que l’on peut facilement rejoindre à pied, à l’atmosphère historique au château de Berthoud en passant par le romantique marché de Noël à Huttwil, découvrez une ambiance festive et chaleureuse.
Tarif 50€/pers
Carte d’identité obligatoire .
parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
