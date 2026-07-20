Informations pratiques

Duo Cziffra

Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois forment le Duo Cziffra, un ensemble de piano à quatre mains et deux pianos qui s’attache à faire rayonner le grand répertoire classique auprès de tous les publics.

Pianiste concertiste, Ludmilla Guilmault se produit en France et à l’international dans des programmes mêlant virtuosité, sensibilité et transmission. Son répertoire s’étend de Bach à la musique française du XXe siècle, avec une affection particulière pour Chopin, Liszt, Debussy et Ravel. Elle mène également de nombreuses actions culturelles en faveur des publics éloignés de la culture, des seniors et des personnes isolées.

Jean-Noël Dubois, pianiste et pédagogue, partage la même passion pour la diffusion de la musique classique. Son jeu allie élégance, profondeur et sens du dialogue musical. Son expérience de la scène et de l’enseignement lui permet d’aborder un vaste répertoire, du classicisme aux grandes pages romantiques.

Réunis au sein du Duo Cziffra, les deux artistes proposent des programmes originaux où se rencontrent chefs-d’œuvre du répertoire, transcriptions, musiques inspirées du folklore et pages rares à redécouvrir. Leur complicité artistique met en valeur la richesse sonore du piano à quatre mains et des deux pianos, offrant au public une expérience vivante, chaleureuse et accessible.

Le Duo Cziffra se produit lors de festivals, saisons culturelles, concerts patrimoniaux et événements associatifs. Leur démarche artistique repose sur le partage, l’émotion et la volonté de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. À travers leurs concerts, ils invitent le public à un voyage musical où se mêlent poésie, virtuosité et plaisir de la découverte.

Exotisme & Sonorités Pittoresques » est une invitation au voyage musical à travers les couleurs, les danses et les atmosphères inspirées de contrées réelles ou imaginaires. Du raffinement français de Satie, Debussy et Ravel aux élans passionnés de Brahms, Chopin et Liszt, le Duo Cziffra vous propose un programme poétique et évocateur, où virtuosité, rêve et dépaysement se rencontrent au fil des œuvres.

Le dimanche 23 août 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T16:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-23-aout-2026-exotisme-sonorit%C3%A9s-pittoresques-duo-cziffra +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1436002001880671?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1436002001880671?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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