A la découverte des quartiers parisiens : Montparnasse, autour du musée Bourdelle Musée Bourdelle Paris jeudi 13 août 2026.

Fils d’un menuisier ébéniste, Antoine Bourdelle (1861-1929) naît à Montauban (Tarn-et-Garonne). Il étudie à l’école des Beaux-arts de Toulouse, puis intègre l’atelier du sculpteur Alexandre Falguière à l’École des Beaux-arts de Paris. Il s’installe à Montparnasse, au 16 impasse du Maine (actuel musée Bourdelle). Il vit et travaille dans cette cité d’artistes pendant plus de 40 ans.

Le sculpteur s’installe ici en 1885. Il loue d’abord un atelier, puis en acquiert progressivement d’autres. Cet aménagement lui permet d’entreposer ses œuvres et de répondre à ses nombreuses commandes. Après plusieurs extensions du vivant du sculpteur et un legs de sa propriété et des œuvres à la Ville de Paris, l’atelier d’Antoine Bourdelle devient un musée en 1949.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Une application numérique valorisant l’histoire des ateliers d’artistes dans le quartier de Montparnasse a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris. Six balades sont disponibles : « Autour du musée Bourdelle », « Autour de la Ruche », « Autour du cimetière », « Autour de Giacometti », « Autour de Monsouris » et « Autour du Musée Zadkine.

Partez à la découverte des ateliers d’artistes parisiens en compagnie d’un guide conférencier. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le jeudi 13 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 28 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-13T18:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris

https://www.paris.fr/pages/histoire-et-memoire-2419 https://www.facebook.com/comite.dhistoire/ https://www.facebook.com/comite.dhistoire/



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