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Phoenician Drive SUPERSONIC Paris

Phoenician Drive SUPERSONIC Paris

Phoenician Drive SUPERSONIC Paris jeudi 13 août 2026.

Lieu : SUPERSONIC

Adresse : 9 Rue Biscornet

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

PHOENICIAN DRIVE (22h30)

(Psych rock – Exag’ Records – Bruxelles, BEL)

Phoenician Drive est un sextuor formé à Bruxelles en 2015, qui mêle rock psychédélique et musique traditionnelle, où l’oud, la darbouka et le rek côtoient les guitares distordues et les synthés. Le groupe s’inscrit dans la lignée des fusions musicales Est-Ouest des années 1970, telles que celles d’Erkin Koray et d’Orient Express, et s’inspire de la scène krautrock allemande (Neu!, Can, Faust, etc.), dans une quête sans fin de la transposition musicale.

Les 3 influences : King Gizzard, Altin Gün, Psychic Paramount

https://phoeniciandrive.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=VPg0k96Dan8

La suite de la programmation arrive très vite !

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Jeudi 13 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… King Gizzard, Altin Gün, Psychic Paramount.
Le jeudi 13 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4Cdhw4g7W https://fb.me/e/4Cdhw4g7W


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