Phoenician Drive SUPERSONIC Paris
Phoenician Drive SUPERSONIC Paris jeudi 13 août 2026.
PHOENICIAN DRIVE (22h30)
(Psych rock – Exag’ Records – Bruxelles, BEL)
Phoenician Drive est un sextuor formé à Bruxelles en 2015, qui mêle rock psychédélique et musique traditionnelle, où l’oud, la darbouka et le rek côtoient les guitares distordues et les synthés. Le groupe s’inscrit dans la lignée des fusions musicales Est-Ouest des années 1970, telles que celles d’Erkin Koray et d’Orient Express, et s’inspire de la scène krautrock allemande (Neu!, Can, Faust, etc.), dans une quête sans fin de la transposition musicale.
Les 3 influences : King Gizzard, Altin Gün, Psychic Paramount
https://phoeniciandrive.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VPg0k96Dan8
La suite de la programmation arrive très vite !
———————————
Jeudi 13 Août 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Cette soirée plaira aux fans de… King Gizzard, Altin Gün, Psychic Paramount.
Le jeudi 13 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4Cdhw4g7W https://fb.me/e/4Cdhw4g7W
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026