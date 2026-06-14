Phoenician Drive SUPERSONIC Paris

PHOENICIAN DRIVE (22h30)

(Psych rock – Exag’ Records – Bruxelles, BEL)

Phoenician Drive est un sextuor formé à Bruxelles en 2015, qui mêle rock psychédélique et musique traditionnelle, où l’oud, la darbouka et le rek côtoient les guitares distordues et les synthés. Le groupe s’inscrit dans la lignée des fusions musicales Est-Ouest des années 1970, telles que celles d’Erkin Koray et d’Orient Express, et s’inspire de la scène krautrock allemande (Neu!, Can, Faust, etc.), dans une quête sans fin de la transposition musicale.

Les 3 influences : King Gizzard, Altin Gün, Psychic Paramount

https://phoeniciandrive.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=VPg0k96Dan8

La suite de la programmation arrive très vite !

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Jeudi 13 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… King Gizzard, Altin Gün, Psychic Paramount.

Le jeudi 13 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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