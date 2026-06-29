Viewing Drag Race France S4 Ep.6 – Creatine Price We Are Brewers Paris

DRAG RACE FRANCE S4 – VIEWING PARTY avec invitées signature de Drag Invasion

Jeudi 13 Août avec Creatine Price comme invitée spéciale

rendez-vous chaque jeudi à 19h dès la semaine suivante !

Regarde l’épisode en projeté sur grand écran , Bingo Drag ( venez rencontrer votre idole . ( suite aux contraintes en rapport les nuisances sonores il y’aura pas de spectacle celui sera remplace par un moment rencontré avec l’artiste et un bingo drag )

Musique d’ambiance tout au long de la soirée.

We Are Brewers – Paris

Projection à 19h / Meet and Greet – Rencontre avec Créatine Price après la diffusion lors du BINGO DRAG

Tous les jeudis à 19h00 un nouvel épisode

️ Réserve ta place dès maintenant !

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Viewing Drag Race France S4 Ep.6 – Creatine Price

Le jeudi 13 août 2026

de 19h00 à 00h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-13T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T00:00:00+02:00

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris

https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-soiree-viewing-dragracefrance4ep6 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com



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