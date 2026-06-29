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Viewing Drag Race France S4 Ep.6 – Creatine Price We Are Brewers Paris

Viewing Drag Race France S4 Ep.6 – Creatine Price We Are Brewers Paris

Viewing Drag Race France S4 Ep.6 – Creatine Price We Are Brewers Paris jeudi 13 août 2026.

Lieu
We Are Brewers
Adresse
16 Bd Jules Ferry,
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Tarif
<p>De 10 à 15 euros.</p>

DRAG RACE FRANCE S4 – VIEWING PARTY avec invitées signature de Drag Invasion

Jeudi 13 Août avec Creatine Price comme invitée spéciale

rendez-vous chaque jeudi à 19h dès la semaine suivante !

Regarde l’épisode en projeté sur grand écran , Bingo Drag ( venez rencontrer votre idole . ( suite aux contraintes en rapport les nuisances sonores il y’aura pas de spectacle celui sera remplace par un moment rencontré avec l’artiste et un bingo drag )

Musique d’ambiance tout au long de la soirée.

We Are Brewers – Paris

Projection à 19h / Meet and Greet – Rencontre avec Créatine Price après la diffusion lors du BINGO DRAG

Tous les jeudis à 19h00 un nouvel épisode

️ Réserve ta place dès maintenant !

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Viewing Drag Race France S4 Ep.6 – Creatine Price
Le jeudi 13 août 2026
de 19h00 à 00h00
payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-13T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T00:00:00+02:00

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry,  75011 Paris
https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-soiree-viewing-dragracefrance4ep6 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com


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