Expédition KARISKO : découverte des Forts, de la Biodiversité de la Baie de Fort Royal et héritage amérindien, Fort Saint-Louis, Fort-de-France

Informations pratiques

Expédition KARISKO : découverte des Forts, de la Biodiversité de la Baie de Fort Royal et héritage amérindien 19 et 20 septembre Fort Saint-Louis Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

KARISKO propose une découverte ludique et immersive du patrimoine de la Caraïbe via 6 ateliers :

I. Petite expédition Kanawa (Anse à l’Âne – Fort Saint-Louis) : réservée aux guerriers et guerrières de la mer.

Cette expédition se fera à bord d’Akayouman II : embarcation traditionnelle et outil civilisateur amérindien d’environ 16 m de long, encadrée par 1 bosco, 1 capitaine, 1 maître à la manœuvre, ainsi que par des kanawaki de la Base Navale et de KARISKO.

II. Découverte de la Kanawa et de son histoire avec des experts et des vidéos.

III. Jeux culturels sur le patrimoine amérindien karayib et les fortifications dont le fort Îlet Ramiers, au Fort Saint-Louis, conçus dans le but d’explorer le patrimoine culturel, historique et environnemental de la Caraïbe.

IV. « EXPÉDITION KARISKO » permet de découvrir les forts et fortifications de la baie de Fort-de-France, anciennement appelée « Rade de Fort-Royal au XVIIe s. », à travers des questions et des épreuves.

V. « Kitangomingo EMA » (« Le chemin de nos ancêtres » en amérindien) : patrimoine culturel et historique amérindien hérité de nos ancêtres.

VI. « Zayè Pétroglyphes » : archéologie expérimentale de l’héritage pétroglyphique amérindien de la Caraïbe.

Les participants deviendront « Tuji* Ambassadeurs des Forts et du Patrimoine ».

*Tuji : aîné, expert, personne-ressource en langue kalina.

Fort Saint-Louis Boulevard Chevalier Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596754144 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-fort-saint-louis-1640 Ancien Fort Royal, puis Fort La République, il s’agit d’un ouvrage fortifié de type Vauban. Édifié à compter du milieu du XVIIe siècle dans sa limite sud-est de la ville basse, il constitue aujourd’hui la base navale de la marine militaire française aux Antilles et Guyane.

Le Fort Saint-Louis n’est pas seulement un site historique, c’est aussi un lieu de mémoire et de patrimoine vivant. Il offre aux visiteurs une occasion unique de se plonger dans l’histoire complexe et fascinante de la Martinique, tout en profitant de vues spectaculaires et d’une atmosphère empreinte de mystère et d’aventure.

Le fort a été classé au titre des monuments historiques.

La guérite d’entrée datant de 1960 est labellisée Architecture contemporaine remarquable.

KARISKO propose une découverte ludique et immersive du patrimoine de la Caraïbe via 6 ateliers :

©KARISKO