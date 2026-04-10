Carnac

Expérience Fitness

Grande Plage Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23

A 10h tous les mercredis de Juin à Septembre.

Allier plaisir et forme pendant vos vacances, et venez vivre l’expérience Fitness cet été. L’Office de Tourisme de Carnac vous offre une séance mêlant tonus, fun et endurance. Avec un encadrement assuré par un éducateur sportif professionnel, il ne vous reste plus qu’à enfiler votre tenue pour venir vous dépenser sur la grande plage ! Prévoir eau, une grande serviette, crème solaire et chapeau ! .

Grande Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience Fitness

L’événement Expérience Fitness Carnac a été mis à jour le 2026-05-04 par ADT 56