Expérience Immersive Entre Vigne & Vibrations Domaine de Belambrée Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Expérience Immersive Entre Vigne & Vibrations

Jeudi 11 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Domaine de Belambrée 2070 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Une soirée immersive au cœur du Domaine de Belambrée mêlant voyage sonore, exploration sensorielle et dégustation de vins au coucher du soleil. Une parenthèse intimiste pour éveiller vos sens.

Au fil de la soirée, laissez-vous guider dans une expérience sensorielle où le vin se découvre autrement.

Entre vibrations sonores, exploration des sens et dégustation au coucher du soleil, chaque instant est pensé pour ralentir, ressentir et vivre pleinement le moment présent.



Dans l’atmosphère paisible du Domaine de Belambrée, vous vivrez un voyage sonore immersif mêlant instruments vibratoires, sons enveloppants et instants de respiration consciente. Les fréquences et résonances viennent créer une bulle hors du temps, favorisant le lâcher-prise, l’ancrage et l’éveil des sensations.



Cette immersion sensorielle se prolonge ensuite à travers la dégustation des vins du domaine, dans une approche plus intuitive et vivante, où les arômes, les émotions et l’instant présent prennent toute leur place.



Une soirée intimiste pour les curieux, les épicuriens et ceux qui aiment vivre des expériences différentes, entre nature, vibrations et plaisir des sens. .

Domaine de Belambrée 2070 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 11 39 95 contact.immersiveexperience@gmail.com

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English :

An immersive evening at the heart of Domaine de Belambrée, combining sound travel, sensory exploration and sunset wine tasting. An intimate interlude to awaken your senses.

L’événement Expérience Immersive Entre Vigne & Vibrations Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence