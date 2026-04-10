Expérience marche sportive Carnac
Expérience marche sportive Carnac jeudi 9 juillet 2026.
Carnac
Expérience marche sportive
Place du Marché Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
A 10h tous les jeudis.
Départ place du marché. Sur 7km environ emboitez le pas au rythme de votre coach sportif. La marche sportive est un sport de plein air idéal pour retrouver la forme et vous tonifier.
Durée 1h30. Gratuit sans réservation. .
Place du Marché Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
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English :
L’événement Expérience marche sportive Carnac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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