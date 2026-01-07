Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Carnac
Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Carnac jeudi 9 juillet 2026.
Carnac
Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants
15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Cet été, tous les jeudis soirs, lors du marché nocturne de Carnac-Bourg,
De 18h à 22h, venez à la rencontre des auteurs qui seront en dédicace devant la librairie Le P’tit Monde de Zabelle (ouverture exceptionnellement jusqu’à 22h)
Tout public .
15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon