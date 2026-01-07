Carnac

Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Cet été, tous les jeudis soirs, lors du marché nocturne de Carnac-Bourg,

De 18h à 22h, venez à la rencontre des auteurs qui seront en dédicace devant la librairie Le P’tit Monde de Zabelle (ouverture exceptionnellement jusqu’à 22h)

Tout public .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

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English :

L’événement Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon