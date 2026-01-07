Atelier d’initiation aux danses bretonnes Salle du Ménec Carnac

Atelier d’initiation aux danses bretonnes

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :

2026-04-21

À 20h Initiation aux danses du projet Koroll-Mor GR 34 , danses des terroirs maritimes de Bretagne.

Le GR 34 Sentier des Douaniers de la Baie du Mont-Saint-Michel au Pays de Retz , 2 100 km 26 terroirs et 26 danses . Initiation par André Arhuéro aux danses de ce projet participatif ouvert à tous qui pourrait à l’été 2026 prendre l’allure de la plus grande ronde maritime jamais dansée. .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 23 63 10

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English : Atelier d’initiation aux danses bretonnes

L’événement Atelier d’initiation aux danses bretonnes Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon