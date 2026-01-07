Atelier d’initiation aux danses bretonnes Salle du Ménec Carnac

Atelier d’initiation aux danses bretonnes Salle du Ménec Carnac mardi 21 avril 2026.

Atelier d’initiation aux danses bretonnes

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :
2026-04-21

À 20h Initiation aux danses du projet Koroll-Mor GR 34 , danses des terroirs maritimes de Bretagne.
 Le GR 34 Sentier des Douaniers de la Baie du Mont-Saint-Michel au Pays de Retz , 2 100 km 26 terroirs et 26 danses  . Initiation par André Arhuéro aux danses de  ce projet participatif ouvert à tous qui pourrait à l’été 2026 prendre l’allure de la plus grande ronde maritime jamais dansée.    .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 23 63 10 

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English : Atelier d’initiation aux danses bretonnes

L’événement Atelier d’initiation aux danses bretonnes Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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