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Mission poterie recolle le passé Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac

Mission poterie recolle le passé Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Musée de la Préhistoire de Carnac

Adresse : 10 Place de la Chapelle

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carnac

Mission poterie recolle le passé

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les fragments de poterie sont des pièces de puzzle à assembler.
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Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

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English :

L’événement Mission poterie recolle le passé Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE CARNAC

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