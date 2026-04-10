Mission poterie recolle le passé Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac
Mission poterie recolle le passé Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac jeudi 9 juillet 2026.
Carnac
Mission poterie recolle le passé
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les fragments de poterie sont des pièces de puzzle à assembler.
Découvre l’envers du décors et initie-toi au métier de restaurateur du patrimoine ! (atelier à partir de 8 ans réservation sur museedecarnac.fr) .
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mission poterie recolle le passé Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE CARNAC
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac 15 mai 2026
- Conférence contée Espace Culturel Carnac 15 mai 2026
- Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac 16 mai 2026
- Festival Arvorizion Salle du Ménec Carnac 16 mai 2026
- Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué Place de la Chapelle Carnac 19 mai 2026