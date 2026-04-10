Mission poterie recolle le passé Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac

Carnac

Mission poterie recolle le passé

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les fragments de poterie sont des pièces de puzzle à assembler.

Découvre l’envers du décors et initie-toi au métier de restaurateur du patrimoine ! (atelier à partir de 8 ans réservation sur museedecarnac.fr) .

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Mission poterie recolle le passé Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE CARNAC