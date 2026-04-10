Tournoi des mini champions Grande plage de Carnac Carnac

Carnac

Tournoi des mini champions

Grande plage de Carnac Esplanade animation Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Répartis par groupes de quatre, vous aurez 6 épreuves à enchaîner certaines sportives, d’autres plus cérébrales, parfois même un peu déjantées…

Une chose est sûre il va falloir faire preuve d’agilité, de solidarité et d’un bon brin d’ingéniosité pour sortir du lot.

Objectif marquer un max de points pour faire briller votre équipe au sommet du classement ! Récompenses (et fierté absolue) à la clé !

Cette animation s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans (parents bienvenus).

Durée 1h30

5€ par participant (réservation en ligne et à l’Office de Tourisme de Carnac)

Point de rendez-vous au niveau de l’esplanade animation au bout de la Grande Plage côté Yacht Club.

Tous les jeudis à 10h30 du 9 juillet au 27 août 2026. .

Grande plage de Carnac Esplanade animation Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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English :

L’événement Tournoi des mini champions Carnac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon