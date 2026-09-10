Expériences scientifiques amusantes !, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque du Vieux-Lille · Lille
Informations pratiques
Expériences scientifiques amusantes ! Mercredi 7 octobre, 15h00 Médiathèque du Vieux-Lille Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
C’est la fête de la Science !
Pour apprendre en s’amusant, l’équipe de la médiathèque propose aux jeunes chercheurs de venir tester quelques expériences amusantes à reproduire dans sa cuisine.
Au programme : fabriquer une étrange liquide avec de la maïzena, faire danser des couleurs et repartir avec un papier marbré ou encore écrire un message à l’encre invisible…
Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12568/experiences-scientifiques-amusantes »}]
C’est la fête de la Science ; Vivez en famille des expériences rigolotes avec les aliments.
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