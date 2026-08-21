Expérimenter différentes techniques de construction, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes

Informations pratiques

Expérimenter différentes techniques de construction 19 et 20 septembre Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

RDV à l’Hôtel de Limur, 31 rue Thiers.

Renseignements 02 97 44 52 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Hôtel de Limur, hôtel particulier de la fin du 17e siècle, abrite aujourd’hui le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire de Vannes, Golfe du Morbihan.

Sur trois niveaux, le lieu vous invite à explorer les richesses patrimoniales du territoire, privilégiant une approche interactive et ludique, grâce à des supports de médiation variés et accessibles.

Au rez-de-chaussée, des artisans de l’architecture vous proposent d’expérimenter différentes techniques de construction :

– Démonstration : comment monter un mur en pan de bois ?

Avec Gwendal Docet

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

De 14h à 17h / Gratuit. Sur réservation.

– Démonstration « L’Art du Sakan »

Avec Aline Roselle et Yuta Taki

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

De 14h à 17h / Gratuit. Sur réservation.

– Exposition « La truelle et la terre : L’art du sakan au Japon »

Du 01 juillet au 27 septembre 2026

Une exposition pour découvrir que la terre a bien des moyens d’être à l’origine de l’architecture de demain. Sous la main experte des architectes Aline Roselle et de Yuta Taki, voyez la terre déclinée sous toutes ses formes. Une solution durable et biosourcée pour répondre aux problématiques environnementales de nos constructions actuelles.

Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 31 Rue Thiers, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne +33297445202 https://www.ciap-limur.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}] [{« link »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}] Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d’une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d’un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d’un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l’ensemble, dans lequel s’ouvrent deux lucarnes superposées. L’escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L’architecture de la façade se ressent aujourd’hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

L’Hôtel de Limur, hôtel particulier de la fin du 17e siècle, abrite aujourd’hui le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire de Vannes, Golfe du le…

Aline Roselle et Yuta Taki