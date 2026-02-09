EXPERIMENT’HALLE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

EXPERIMENT’HALLE

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-05-02

En ce début de mois de mai, les classes de percussions, violon, trombone et trompette du Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel Pays Basque de Bayonne investissent la Halle de La Machine.

Ils sont une centaine d’élèves au total à rendre visite à la Halle de la Machine, munis de leur instrument… et de tout un dispositif expérimental bricolé par leurs soins.

Ils vous concoctent un programme foisonnant percussions lumineuses, violons atomiques, morceaux funk et rock, pièces contemporaines et percussives, symphonie mécanique…. Ongi Etorri à la Halle de La Machine, chers instrumentistes du Pays Basque ! .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07

English :

At the beginning of May, percussion, violin, trombone and trumpet classes from Bayonne’s Maurice Ravel Pays Basque Regional Conservatory take over the Halle de La Machine.

