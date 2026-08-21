Explorez le Fort Nieulay en 3D, Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Numérique et de l'Innovation du Calaisis · Calais
Informations pratiques
Explorez le Fort Nieulay en 3D Samedi 19 septembre, 09h00 Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Découvrez le Fort Nieulay comme au temps de Vauban grâce à notre application immersive en 3D. Explorez ses remparts, ses ouvrages défensifs et ses éléments emblématiques, puis laissez-vous surprendre par une expérience interactive, ludique et accessible à tous.
Espace collaboratif situé au 1ᵉʳ étage du centre commercial Calais Cœur de Vie.
Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis
Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis Calais Coeur de Vie, 6 Boulevard Jacquard, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez le Fort Nieulay comme au temps de Vauban grâce à notre application immersive en 3D. Explorez ses remparts, ses ouvrages défensifs et ses éléments emblématiques, puis laissez-vous surprendre…
© Maison du numérique et de l’innovation du Calaisis
À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)
- Exposition : « Les Phares de la région Hauts-de-France : un patrimoine à préserver », Fort Risban, Calais 11 septembre 2026
- Patrimoine en péril : raviver, réimaginer l’église Notre-Dame de Calais, Église Notre-Dame, Calais 18 septembre 2026
- « mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture), atelier La Duchesse, Calais 18 septembre 2026
- Exposition : mémoire d’Agathe Verschaffel, Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel, Calais 18 septembre 2026
- Conférence « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », Musée des beaux-arts de Calais, Calais 18 septembre 2026