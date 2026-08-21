Explorez le Fort Nieulay en 3D, Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Numérique et de l'Innovation du Calaisis · Calais

Informations pratiques

Explorez le Fort Nieulay en 3D Samedi 19 septembre, 09h00 Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Découvrez le Fort Nieulay comme au temps de Vauban grâce à notre application immersive en 3D. Explorez ses remparts, ses ouvrages défensifs et ses éléments emblématiques, puis laissez-vous surprendre par une expérience interactive, ludique et accessible à tous.

Espace collaboratif situé au 1ᵉʳ étage du centre commercial Calais Cœur de Vie.

Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis

Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis Calais Coeur de Vie, 6 Boulevard Jacquard, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvrez le Fort Nieulay comme au temps de Vauban grâce à notre application immersive en 3D. Explorez ses remparts, ses ouvrages défensifs et ses éléments emblématiques, puis laissez-vous surprendre…

© Maison du numérique et de l’innovation du Calaisis