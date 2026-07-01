Explorez l’histoire de la photographie, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole · Troyes
Informations pratiques
Explorez l’histoire de la photographie 19 et 20 septembre Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition intitulée « Du daguerréotype au numérique – un siècle derrière l’objectif » vous permet de découvrir l’histoire de la photographie à travers les collections patrimoniales de la médiathèque.
Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Boulevard Gambetta, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 43 56 20 https://mediatheque-jacques-chirac.fr La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole, ouverte en 2002, est implantée au cœur de la cité, dans un bâtiment à l’architecture audacieuse, récompensée par le prix d’architecture contemporaine «l’Équerre d’Argent». Elle mène une politique active de numérisation de ses fonds et propose une large gamme de services en ligne. La médiathèque est un établissement de lecture publique et de valorisation patrimoniale bénéficiant du label « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.
Lors de cette exposition intitulée: « Du daguerréotype au numérique – un siècle derrière l’objectif ».
© Colin Daugé-TCM
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